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2 часа назад

Бомберы и балаклавы: изучаем два важных тренда сезона

WomanHit.ru

Контрастные вставки, колор-блок, вышивка — выбирайте самые актуальные модели.

Бомберы и балаклавы: изучаем два важных тренда сезона
Фото: WomanHit.WomanHit.

Держать лицо. Когда-то они были частью униформы военных и аксессуаром гангстеров. Потом их носили рэп-звезды и спортсмены. Но сейчас балаклава стала просто зимним головным убором, утратив свое протестное звучание.

Фасон этой «шапки», конечно, намекает на сложные времена и недавнюю пандемию. Но быть оптимистами или пессимистами — решать вам, потому что можно выбрать балаклаву цветную или с узором, что, несомненно, приятнее.

Крутое пике. Пожалуй, еще никогда летная куртка, или бомбер, не переживала такого всеобщего обожания, как в наши дни. Сегодня без нее не обходится ни один модный показ.

А значит, пора подсказать своему мужчине, что такое must have гардероба. Контрастные вставки, колор-блок, логотипы, вышивка, эмблемы — любая из представленных моделей актуальна. Почувствуй себя настоящим пилотом в своей жизни!

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