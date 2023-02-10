Бомберы и балаклавы: изучаем два важных тренда сезона

Контрастные вставки, колор-блок, вышивка — выбирайте самые актуальные модели.

Фото: WomanHit. WomanHit.

Держать лицо. Когда-то они были частью униформы военных и аксессуаром гангстеров. Потом их носили рэп-звезды и спортсмены. Но сейчас балаклава стала просто зимним головным убором, утратив свое протестное звучание.

Фасон этой «шапки», конечно, намекает на сложные времена и недавнюю пандемию. Но быть оптимистами или пессимистами — решать вам, потому что можно выбрать балаклаву цветную или с узором, что, несомненно, приятнее.

Крутое пике. Пожалуй, еще никогда летная куртка, или бомбер, не переживала такого всеобщего обожания, как в наши дни. Сегодня без нее не обходится ни один модный показ.