Институт цвета Pantone показал оттенки предстоящей Недели моды

Интститут цвета Pantone опубликовал 15 оттенков, которые будут главными на Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом пишет WWD.

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В Pantone показали цвета, которые лучше всего отражают потребности людей, живущих с постоянным взаимодействии с гаджетами.

Востребованным в этому году будет цвет нежного персика (Tender Peach), который уже появился в коллекциях Gabriela Hearst и Tory Burch. Трендовый розово-фиолетовый (Rose Violet) оттенок появился в последней кутюрной коллекции креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Самый насыщенный оттенок красно-оранжевый (Red Orange) в палитре уже приглянулся певице Лиззо, которая появилась в платье такого цвета на премии «Грэмми».

Также в список вошли различные оттенки желтого, зеленого, серого и других цветов.