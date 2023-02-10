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36 минут назад

Кортни Кардашьян снялась в тренче российского бренда

Lenta.ru

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян снялась в одежде российского бренда Sorelle. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кортни Кардашьян снялась в тренче российского бренда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

43-летняя знаменитость опубликовала снимки со съемки рекламы жевательных конфет для интимного здоровья, которые бизнесвумен разработала сама. На размещенных фото Кардашьян позирует в кожаном тренче черного цвета, оформленном глубоким декольте и длинным подолом. Ее образ дополняют шорты в тон наряду.

Позже основательница марки Вера Холмова отреагировала на кадры телезвезды в своих соцсетях.

«Она очень полюбила наш тренч!» — подписала сторис дизайнер.

В январе американская актриса, поп-исполнительница Дженнифер Лопес также продемонстрировала свой образ в одежде российского бренда Atelier Biser. 53-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует в расшитом пайетками мини-платье итальянского модного дома Valentino. Сверху Лопес надела белый жакет из перьев, созданный петербургским модельером Ксенией Подвальной.

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