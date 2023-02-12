Стильные стрижки в 2023-2024 для женщин: топ-10 трендов

Не все решаются на кардинальные перемены, но скорректировать стрижку, оставив ту же длину волос, вполне можно. Перемены будут не слишком разительными, но окружающие непременно обратят внимание на то, что вы не отстаете от трендов.

Фото: Соцсети Соцсети

«Рамблер» рассказывает о том, какие прически будут в тренде в новом сезоне и приводит фото актуальных женских стрижек.

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Стрижки на средние волосы

Всегда на пике моды стрижки боб и каре, часто их путают, но разница в исполнении может быть существенной. Каре – это всегда ровная стрижка с прямой челкой. Боб же выполняется слоями, при этом макушка всегда кажется приподнятой.

Соцсети

Иногда боб называют градуированным каре. Но по сути общей в этих стрижках может быть только длина – обе стрижки, как правило, прикрывают мочку уха.

Соцсети

И боб, и каре хороши тем, что подойдут практически к любой форме лица. Подчеркнут достоинства, исправят пропорции. Главное – выбрать мастера с уверенной рукой. Кстати, от мастерства парикмахера зависит то, как будет выглядеть стрижка по мере отрастания волос.

Соцсети

Если стрижка выполнена правильно, то даже при отрастании она будет сохранять форму и хорошо укладываться. Правда у всех есть свои особенности, и если ваши волосы отрастают хаотично, то ровного среза через три месяца вы уже не увидите. Но это нормально! На самом деле просто пора вновь записываться на стрижку.

Соцсети

Не теряет популярности стрижка лесенкой. Если вы считаете себя поклонницей сериала «Друзья», то ваш образец – Рейчел в исполнении Дженнифер Энистон, которая, кстати, очень гордится своими волосами.

Соцсети

На кудрявых волосах сессун будет смотреться не очень гармонично, так как красота стрижки раскрывается при максимально аккуратной укладке. Если волосы вьются, не нужно стремиться уложить их волосок к волоску, наоборот, нужно идти совершенно в другом направлении и выбирать стрижки с рваными краями.

Соцсети

Стрижки на длинные волосы

Бытует мнение, что чем длиннее волосы, тем проще укладка, а можно и вообще не стричь. На самом деле это опасное заблуждение, как итог – не аккуратная прическа и вечный пучок на голове.

Соцсети

Длинные волосы тоже нужно стричь и особенно тщательно ухаживать за ними. А чтобы найти лучший вариант для себя, смотрите наши фотографии.

Стрижки на короткие волосы

Соцсети

На пике популярности – пикси и боб. Кстати, у короткой стрижки, какой бы она ни была, больше шансов произвести невероятный эффект. Не бойтесь экспериментировать. Главное – найти мастера, который не отстает от времени. Придирчиво рассматривайте его работы, и, если они вам нравятся, немедленно записывайтесь на стрижку.

Еще один вариант короткой стрижки – гарсон. Такая стрижка подойдет стройным девушкам с высокой линией скул.

Также популярной в новом сезоне будет стрижка гаврош, ее отличительные признаки взъерошенность и небрежность, задача – максимальное сходство с мальчишкой-сорванцом.

Как правильно укладывать волосы

Чтобы прическа отлично выглядела каждый день, попросите мастера, который будет выполнять стрижку, научить вас укладывать волосы. А чтобы они сохранили красоту и здоровье, следуйте этим простым советам.