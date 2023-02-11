Эмили Ратаковски вышла на подиум в одном пиджаке

Модель Эмили Ратаковски вышла на подиум во время Недели моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.
В минувшую пятницу, 10 февраля, состоялся показ Jonathan Simkhai в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Среди манекенщиц, принявших участие в шоу, оказалась Эмили Ратаковски.
31-летняя модель вышла на подиум в одном пиджаке и сапогах на тракторной подошве.
В наступившем году Эмили Ратаковски стала лицом аромата Flowerbomb от Viktor & Rolf, снялась в рекламной кампании Versace и появилась на обложке Perfect Magazine.