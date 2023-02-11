Эмили Ратаковски вышла на подиум в одном пиджаке

Модель Эмили Ратаковски вышла на подиум во время Недели моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В минувшую пятницу, 10 февраля, состоялся показ Jonathan Simkhai в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Среди манекенщиц, принявших участие в шоу, оказалась Эмили Ратаковски.

31-летняя модель вышла на подиум в одном пиджаке и сапогах на тракторной подошве.

Газета.Ru