Москвичи обсудили «негнущиеся» шубы из своего детства

«Негнущиеся» шубы из своего детства обсудили пользователи сети под одним из постов в Telegram-канале «Старая Москва».

Фото: Мослента Мослента

«Как сейчас помню этот кошмар, эти негнущиеся шубы и туго завязанные поверх них шарфы... В рукав втыкали лопату и спрашивали, почему не копаешь. А как, когда даже голова не поворачивается?» — прокомментировала сделанный зимой 1972 года на одной из детских площадок столицы снимок подписчица канала. В кадре несколько малышей в шубах, шапках и валенках задумчиво смотрят вдаль.

Другие юзеры также поспешили поделиться воспоминаниями. Многие отметили, что в их архиве есть очень похожие фото.

«В таком прикиде дети едва могли передвигаться», «Типичные шубы. И если упал, то уже не встать самому», «Реально ничего не гнулось... Мы были похожи на пингвинов», — написали участники дискуссии.

Фолловеры канала также рассказали, что на них надевали по две шапки поверх хлопчатобумажного платка, многим повязывали платок на лицо и поясницу.

«В метель мама поверх этого всего завязывала мне платок — на голову, под руки и на спине узел. Позднее она вспоминала, что я в эти моменты просила ее не делать из меня ведьму», — поделилась москвичка.