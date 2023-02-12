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51 минуту назад

Сэм Смит в надувном комбинезоне из латекса посетил премию Brit Awards в Лондоне

Газета.Ru

Британский певец Сэм Смит посетил церемонию награждения британской музыкальной премии Brit Awards 2023 в Лондоне. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

Сэм Смит в надувном комбинезоне из латекса посетил премию Brit Awards
Фото: Газета.руГазета.ру

30-летний Сэм Смит вышел на красную дорожку в сшитом на заказ комбинезоне из черного латекса от лондонского модного дома Harri. Музыкант дополнил образ черными перчатками и ботинками на большом каблуке и платформе. Наряд артиста назвали одним из худших на церемонии Brit Awards 2023, а в сети уже появились мемы на эту тему. Необычный аутфит Сэма Смита пользователи сети сравнили с подгоревшей курицей и тестом Роршаха.

Несколько дней назад музыкант выбрал не менее экстравагантный наряд для посещения премии «Грэмми-2023». Сэм Смит появился на красной дорожке в алом плаще в пол с объемным воротником и рукавами, который дополнил шляпой-цилиндром, тростью и кружевной маской. Позже выяснилось, что артист выбрал для церемонии образ... Сатаны. После того как видео его выступления попало в сеть, в Twitter начали «отменять» Смита за продвижение «сатанинской» тематики.

Мода,Сэм Смит,
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