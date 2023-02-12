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52 минуты назад

Бренд Yohji Yamamoto — Y's for Men возвращается в осенне-зимней коллекции

Mainstyle

Йоджи Ямамото — один из самых известных и влиятельных дизайнеров нашего времени. Большинство узнало о нём благодаря его работе с adidas под лейблом Y-3, в то время как глубокие ценители моды могут быть знакомы с Yohji Yamamoto Pour Homme, его основным лейблом мужской одежды, или другими подлейблами, такими как Ground Y и S'yte. Но те, кто покопается в архивах, смогут узнать и о Y's — первом женском бренде японского дизайнера, а также его мужском аналоге Y's for Men, который дебютировал в 1979 году.

Бренд Yohji Yamamoto — Y's for Men возвращается в осенне-зимней коллекции
Фото: MainstyleMainstyle

Теперь Ямамото объявил о возвращении Y's for Men. Появившись в рамках коллекции осень-зима 2023, которая была представлена в этом сезоне на Парижской неделе моды, архивная линейка знаменует собой окончание паузы, которая началась ещё в 2010 году. Что это значит для поклонников Yohji? Те, кто ищет на ритейлерах самые ранние его работы, теперь получат возможность стать частью новой эры Y's for Men, несомненно, представляющей собой сдержанное и доброжелательное восприятие в отличие от более авангардных моделей дизайнера, представленных в Pour Homme.

Mainstyle

На кадрах с подиума можно увидеть традиционный костюмный пиджак, скроенный без излишеств и ненужных элементов. Вместо этого основное внимание уделяется материалам — например, толстому твиду в клетку, отделанному серой подкладкой. В паре с пиджаками идут шелковистые парящие брюки, окрашенные в множество приглушенных цветов, олицетворяя радость, которая часто лежит в основе работ дизайнера, даже если она едва уловима. С нетерпением ждём продолжения!

Мода,Йоджи Ямамото,
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