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1 час назад

Раскрыт способ не испачкать трендовые широкие брюки

Мира Маркина

Одна из пользовательниц TikTok с ником @mneissa23 изобрела оригинальный способ, который, по ее утверждениям, поможет сохранить в чистоте модные широкие брюки, которые обычно волочатся по земле.

Раскрыт способ не испачкать трендовые широкие брюки
Фото: UnsplashUnsplash

Блогерша предлагает использовать двусторонний скотч. Она показала, каким образом с помощью него можно укоротить брюки и спасти их от загрязнений: нужно наклеить скотч на обувь и прикрепить к нему низ штанов. Таким образом брюки выглядят длинными, что сейчас в тренде, однако при этом не волочатся по земле и остаются чистыми.

Подписчики девушки пришли в восторг от такой идеи и бросились восхищаться и благодарить блогершу в комментариях. Также многие были удивлены, почему сами не додумались до этого раньше.

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Правда, как после этого оттереть остатки скотча с обуви пользовательница не объяснила.

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