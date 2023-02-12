Раскрыт способ не испачкать трендовые широкие брюки

Одна из пользовательниц TikTok с ником @mneissa23 изобрела оригинальный способ, который, по ее утверждениям, поможет сохранить в чистоте модные широкие брюки, которые обычно волочатся по земле.

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Блогерша предлагает использовать двусторонний скотч. Она показала, каким образом с помощью него можно укоротить брюки и спасти их от загрязнений: нужно наклеить скотч на обувь и прикрепить к нему низ штанов. Таким образом брюки выглядят длинными, что сейчас в тренде, однако при этом не волочатся по земле и остаются чистыми.

Подписчики девушки пришли в восторг от такой идеи и бросились восхищаться и благодарить блогершу в комментариях. Также многие были удивлены, почему сами не додумались до этого раньше.