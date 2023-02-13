Как долго без вреда для здоровья можно носить одежду, не стирая ее

Наверное, многие задаются вопросом: сколько раз можно надевать одежду перед тем, как отправить её в стирку? Всё зависит от образа жизни отдельного человека.

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На самом деле срок того, когда одежду можно бросать в стирку, зависит от образа жизни человека и от того, насколько сильно он потеет. Хотя в основном взгляды на гигиену определяются культурными и общественными аспектами.

Если не знать, как правильно стирать одежду, то последствия могут быть разные. Если стирать её слишком часто, то это приведёт к её быстрому износу, а если слишком редко - вы можете подхватить болезнь.

Существует ряд принципов, которые помогут вам решить, какую одежду можно носить снова и снова, а какую пора бросить в корзину с грязным бельём.

По словам экспертов, есть несколько видов одежды, которые стирать нужно после каждой носки. Это носки, нательное бельё, колготки, спортивная одежда, легинсы. Кроме того, сюда же относится одежда с пятнами, запахом, следами пота, грязью.

Обувь стирать необходимо хотя бы раз в месяц. А если не всю обувь, то можно только стельки.

Многократно вы можете носить такую одежду, как джинсы, пижама, верхняя одежда, рубашки, брюки. Пальто, куртки и т.п. стирать следует не чаще раза в месяц. То же самое можно сказать о джинсах.