Модный прогноз на весну-2023 от стилиста

На модные тенденции нынешней весны будут влиять политическая ситуация и формат удаленной работы, а также желание расслабиться и резко переключиться, считает стилист, руководитель студии «Лаборатория имиджа» Марина Тимофеева.

Фото: VN.ru VN.ru

«Весенняя мода будет очень контрастной, – сообщила VN.ru имидж-стилист. – В тренде остается викторианская эпоха, мягкий тейлоринг – это нечто среднее между мужским костюмом и женской одеждой. Гранж (направление в моде, которое подразумевает отрицание общепринятых норм внешнего вида – прим. Ред.), тоже продолжается».

Видео дня

Гранж выражается в сочетании тяжеловесной обуви с одеждой викторианской эпохи, для которой характерны разные вариации кружев и корсеты. «Все это будет закрываться мягкими безразмерными пиджаками», – подчеркивает наша собеседница. Остроты весеннему образу добавят открытые животы – кроп-топы все еще в тренде.

А вот кроссовки и кеды уходят в прошлое. Модникам лучше сделать упор на челси – тяжеловесные ботинки, или лоферы в варианте чанки. Альтернатива балеткам – топсайдеры, обувь для яхт на мягкой светлой подошве. Ботфорты тоже актуальны, потому что мини остается в тренде, и женственная обувь – сатин, рептилии, принты, сапоги-чулки.

Женственность также достигается через различные пайетки, кружева, платья-миди, плиссировки в новой форме. «Плиссировка – это еще отголосок пандемии, она стройнит», – отмечает Марина Тимофеева. Стилист также советует обращать внимание на кейпы – верхнюю одежду без рукавов, которую носят на плечах как накидку.

«Кейпы уже можно брать в основу, но именно в том виде, как их носили 100 лет назад, в начале XX века. Они крепились к платью сзади и напоминали привязанный шарф, – сообщила эксперт по моде. – Сейчас в тренде разные кейпы, когда одно плечо закрыто, а второе приоткрыто, и так далее. Или акцент только на спину, как у самой королевы».

Сегодня ярко видна тенденция на моду из соцсетей. Это выражается в бельевом стиле, когда верхнее белье выглядит, как нижнее: полубюстгальтера, открытые животы, низкая посадка, разрезы. Вечернее платье может быть очень аскетичным, но вырезы в разных местах – на животе, сбоку – добавят перчинку вашему образу.

Всем модницам Марина Тимофеева советует приобрести платье-миди, которое создает яркий женственный образ, а также кожаное платье, пиджак в стиле тейлоринг, грубые ботинки.