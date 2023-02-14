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1 час назад

Названы лучшие подарки для женщин и мужчин

Lenta.ru

Стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала лучшие подарки для женщин и мужчин. Соответствующий комментарий модного эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 14 февраля.

Названы лучшие подарки для женщин и мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, специалист рассказала, что самым беспроигрышным подарком для россиянок станут духи и новая сумка. Во втором случае Храмкова посоветовала мужчинам изучить коллекцию данных аксессуаров своей второй половины и узнать, какой модели в ней не хватает. Вдобавок она предложила присмотреться к нестандартным вариантам, например, к сумке-багету в винтажном стиле.

Кроме того, собеседница издания отметила, что женщинам также можно преподнести комплект нижнего белья.

«Каждая девушка знает, что в роскошном комплекте чувствуешь себя совсем иначе. Если боитесь потеряться в многообразии коллекций, выбирайте красное кружевное белье и точно не ошибетесь», — объяснила она.

Что касается подарков для мужчин, то они будут рады спортивной обуви, например, скейтерским кедам, беговым или баскетбольным кроссовкам. Также, по словам, Храмковой россияне нуждаются в хорошей уходовой косметике и стильных часах.

«Электронные или классические? Ориентируйтесь на гардероб партнера, если он ходит в офис со строгим дресс-кодом и часто носит костюмы, то лучше выбрать классику», — заключила эксперт.

Мода,Екатерина Храмкова,
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