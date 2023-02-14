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1 час назад

Девушки вышли на подиум со скотчем вместо бикини на Неделе моды

Lenta.ru

Модели вновь прошлись по подиуму со скотчем на телах вместо бикини во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail.

Девушки вышли на подиум со скотчем вместо бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Манекенщицы приняли участие в шоу проекта Black Tape Project, запущенного в 2018 году художником Джоэлем Альваресом. Фотографы запечатлели девушек со скотчем на коже, который прикрывал части их тел и имитировал различные модели бикини. На текущем дефиле, помимо черной клейкой ленты, дизайнер также использовал цветной скотч.

Согласно материалу, в шоу приняли участие такие модели, как Нина Йованович, Джуни Би, Тедди Мансуэт и другие популярные инфлюэнсеры. На размещенных кадрах видно, что все участницы вышли на подиум в босоножках, при этом визажисты нанесли на их лица макияж в нюдовых оттенках и мейкап в стиле smoky eyes.

Проект Black Tape Project запустил художник Джоэль Альварес с 2018 году. Марка, специализирующаяся на альтернативной моде, стала популярной в социальных сетях. На данный момент модельер продает скотч, используемый им в работе, за 10 долларов (739 рублей). При этом стоимость лент ярких цветов составляет 30 долларов за рулон (2214 рублей).

В феврале 2022 года аналогичный показ Black Tape Project состоялся в Нью-Йорке. Тогда дефиле провели в здании бывшего театра Зигфельда (Ziegfeld Ballroom). «Только что я прошлась по подиуму в честь Black Tape Project! Показать свое тело, которое я обожаю, ради творчества — большая гордость для меня!» — призналась одна из участниц шоу Абрил.

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