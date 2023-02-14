Кепку с двумя козырьками за 47 тысяч рублей обругали в Сети

Двухстороннюю кепку из коллаборации люксового бренда Gucci и спортивной марки Adidas подвергли критике в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.
Речь идет о головном уборе, один козырек которого выполнен в синем цвете с тремя белыми полосками, в то время как на другую сторону нанесена коричневая монограмма Gucci.
Стоимость вещи составляет 520 фунтов стерлингов (47 тысяч рублей).
Читатели издания обругали дизайн предмета гардероба в многочисленных комментариях под опубликованными промоснимками. «Я могу купить кепку и получше», «500 фунтов за это?», «Кто придумал такой дизайн?», «Полная безвкусица», «Какой ужас», «Кепка от Gucci и Adidas — просто стыд», — высказывались пользователи сети