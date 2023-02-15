Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке

15 февраля завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, открывшая очередной сезон дизайнерских шоу. Улицы одной из главных столиц моды наводнили голливудские актеры, звездные стилисты и блогеры-миллионники, которые всеми силами пытались перещеголять друг друга и оказаться в объективах уличных фотографов в самых эпатажных нарядах. Сами же модельеры этой зимой не смогли отказаться от любимого «голого» тренда: в каждом показе приняла участие хотя бы одна манекенщица с обнаженной грудью. Джулия Фокс с полной сумкой презервативов, белорусская писательница в полупрозрачном платье и клейкая лента вместо бикини — самые провокационные образы минувшей Недели моды в галерее «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блестки, черное кружево и много обнаженных частей тела — именно такой концепции придерживались дизайнеры Bronx and Banco, работая над линейкой одежды La Boheme для нового модного сезона. Коллекция из 28 предметов действительно получилась богемной: героиня ее автора Натали Дебанко — женщина, которая выбрала свободную жизнь. «Она — нонконформистка, готовая отбросить все правила, чтобы обрести удовольствие и удовлетворение. Не бойтесь расширять границы и быть собой», — рассказала модельер о своих творениях.

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По мнению редакторов модного издания Coveteur, сегодня главный принцип китайского дизайнера Ким Шуй — поймать на себе все взгляды одновременно — ощущается всюду. Ярким примером тому стали образы ее моделей на Неделе моды в Нью-Йорке. Так, одна модель появилась на подиуме в длинной серебристой юбке и бюстгальтере с блестящими чашечками в виде объемных инициалов модельера.

Шуй известна еще и тем, что создает сексуальную одежду для женщин с разным телосложением, подчеркивая их индивидуальные особенности. В ее шоу приняла участие даже обладательница асимметричной формы груди. Манекенщица прошлась по подиуму в прозрачном комбинезоне, оформленном кружевными рисунками.

Эксперт моды и автор лайфстайл-изданий, белоруска Катя Бычкова выбрала для похода на нью-йоркские шоу черное платье датского бренда OW Collection. Длинный наряд с прозрачными вставками украсил набирающий популярность в 2023 году головной убор — платок с декором из жемчуга.

Феминизация мужского стиля, которая начала увлекать дизайнеров буквально несколько лет назад, навсегда изменила мир моды. Однако искушенную эпатажными образами американскую публику больше не удивить пышными платьями в пол в стиле актера Билли Портера на премиях «Оскар» и «Золотой глобус». Сегодня женственные наряды мужчин становятся все откровеннее: юбки — короче, декольте — глубже, а каблуки — выше.

Так, например, на показе бренда Puppets & Puppets, который в СМИ окрестили чудаковатым, манекенщик вышел на подиум в мини-платье с фигурным силуэтом и блестящими красными пайетками.

Экстремально заниженные брюки и торчащее из-под них белье — тренды, перекочевавшие в 2023 год из нулевых. В своем показе нью-йоркский модельер Лакуан Смит продолжил тему «голых нарядов» и представил собственное видение деловой одежды, украсив классический костюм откровенным боди в виде трусов на высокой талии и топа из атласной ленты.

Среди посетительниц модных дефиле оказалась нигерийско-американская блогерша Аманда Финесс. Для выхода в свет инфлюэнсерша выбрала двухцветный наряд, скомбинировав разные материалы и фактуры. Вместе с черными пальто и юбкой она надела золотистые очки в объемной оправе от Pearls and Swine — бренда, который продает аксессуары «для необычных людей». Однако центральной деталью костюма Финесс стал металлический топ, который повторял анатомические особенности ее фигуры.

Одним из самых эпатажных шоу в Нью-Йорке стало дефиле под названием Richerette дизайнера Ричи Рича. Одни модели выезжали на подиум на роликовых коньках и корчили гримасы, другие — со смехом демонстрировали зрителям шпагаты, а третьи — просто раздевались. Этот же манекенщик поприветствовал гостей дерзким взглядом, а затем распахнул халат, под которым оказались лишь прозрачные трусы.

Лакуан Смит — основатель одноименного люксового бренда LaQuan Smith — удивил публику коллекцией, основанной на контрастах. Модельер одел манекенщиц в сверкающие боди и объемные дубленки из искусственного меха. Вероятно, именно такой наряд будет мелькать в лентах соцсетей на моделях грядущей весной.

Модели Black Tape Project вновь прошлись по подиуму со скотчем на коже вместо бикини — на этот раз во время Недели моды в Нью-Йорке. Нарядами манекенщицам Нине Йованович, Джуни Би, Тедди Мансуэт и другим послужила разноцветная клейкая лента, которая прикрывала интимные зоны их тел. Образы некоторых девушек дополнили украшения в виде цепей или кольчуги с кристаллами.

Кстати, Джоэль Альварес — художник, запустивший проект Black Tape Project, выставил на продажу скотч, который использует в своей работе. Стоимость черной ленты составляет 10 долларов (739 рублей), а цветной — 30 долларов (2214 рублей) за рулон.

Во время работы над весенней коллекцией дизайнер бренда Puppets and Puppets Карли Марк вдохновлялась эстетикой фильма «Связанные насмерть», представленного режиссером Дэвидом Кроненбергом в 1998 году. По ее словам, современный мир все еще страдает от последствий пандемии, повлиявшей на судьбы большинства жителей планеты. «Многие еще только выходят из своих домов и хотят почувствовать себя сексуальными в обществе. Это некий толчок, чтобы держаться вместе психологически, эмоционально и физически», — сказала она в интервью изданию WWD.

Идея Марк воплотилась в кроваво-красных платьях и корсетах в стиле прошлых столетий. При этом ей удалось сохранить и свой фирменный стиль — например, прикрепить к бюстгальтеру из бусин украшение в виде яичницы на груди одной из моделей.

«Я ненавижу, когда люди называют мой бренд чудным», — пожаловалась дизайнер Карли Марк в интервью AnOther за неделю до показа ее бренда Puppets and Puppets. Однако наряды гостей, которые пришли посмотреть на коллекцию, вдохновленную триллером «Связанные насмерть», говорили об обратном. Драг-артист Саша Велюр, например, выбрал черное платье с разводами в области декольте и оборками по бокам. Броскими деталями его образа стали туфли на высоком каблуке, макияж в стиле smoky eyes и черная помада на губах.

На Неделе моды в Нью-Йорке блистали многие гости, но затмила всех телезвезда и блогерша Джейда Чивз. Инфлюэнсерша, на Instagram-аккаунт (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) которой подписаны более восьми миллионов человек, появилась на публике в металлическом платье-кольчуге, украшенном белыми перьями. Особенно эффектно смотрелась прическа темнокожей знаменитости — высветленные серебристые пряди, уложенные назад волнами.

Молодой дизайнер и основательница бренда ORAZ Анна Чжоу решила громко заявить о себе, выпустив на подиум полуголых моделей в прозрачных нарядах. Внимание фотографов особенно привлекла манекенщица в длинном платье из органзы, под которым не было бюстгальтера. «ORAZ создавался для современных женщин, которые смело выражают себя и не стесняются ярких силуэтов», — описывает свое видение сама Чжоу.

Не боясь задеть чувства верующих, филиппинский дизайнер Даррен Аполонио разместил на подиуме церковный алтарь, перед которым модели демонстрировали его одежду. Более того, основными цветами коллекции бывшего участника шоу Project Runway стали золотой, бордовый и желтый — типичные оттенки тканей, из которых шьются облачения священнослужителей.

На показе авангардного бренда Eckhaus Latta одна из моделей появилась в прозрачном платье, напоминающем жатую пластиковую бутылку. Образ манекенщицы дополнили массивные туфли, однако от нижнего белья дизайнеры решили отказаться — в поддержку не сбавляющего обороты тренда на откровенность. «Хотелось определенной жесткости. Неприятное чувство, с которым нам любопытно поиграть», — описывали коллекцию модельеры марки Майк Экхаус и Зои Латта.

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на Неделе моды с пластиковой сумкой, содержимое которой моментально привлекло внимание публики. Платье из прозрачной белой ткани, через которое просвечивала ее обнаженная грудь, знаменитость дополнила небольшим клатчем, наполненным презервативами.

Перчатки разной длины и фасонов оставались популярным трендом на протяжении всего 2022 года. В этом сезоне дизайнеры марки Melke продолжили заигрывать с этим аксессуаром, представив платье, полностью состоящее из прозрачных перчаток. Внимание зрителей привлек и необычный макияж манекенщицы — ее челка будто расщеплялась на лбу, превращаясь в длинные нижние ресницы на пол-лица.

Еще работая в банке, модельер Роберт Поли III признавался, что с детства питал слабость к мужской одежде. Однажды он, наконец, решился оставить профессию, поступил в дизайнерский колледж и отправился на стажировку в Китай.

Приехав на модные шоу — пока в качестве зрителя — Роберт позировал папарацци в кожаном костюме в байкерском стиле, а также водолазке масс-маркетового бренда Uniqlo, которую он удачно совместил с туфлями люксового дома Balenciaga. Ярким акцентом в образе стала голубая шапка-ушанка собственного бренда Поли Welthe NYC.

В этом году создательница бренда Melke Эмма Гейдж предложила сотрудничество Томасу Шапиро — владельцу левретки по кличке Тика. Хозяин публикует снимки своего питомца в разных нарядах в соцсетях. Аккаунт собаки стал настолько популярным, что она закрепила за собой статус иконы стиля и обрела звездных друзей в лице Шэрон Стоун и Дрю Бэрримор. Гейдж тоже решила стать одной из близких подруг Тики и пригласила ее вместе с Шапиро в свою мастерскую. В итоге на Неделе моды в Нью-Йорке дизайнер показала коллекцию, созданную для животных, — на людях. В частности, модели прошлись по подиуму в топах в виде двух персиков, соединенных цепью-ошейником.

«Я выросла среди безумного количества животных. Сейчас у меня есть кролик. Поэтому коллекция предназначена не только для собак, но и для кроликов», — рассказала модельер в интервью изданию Fashionista.

Если волочащиеся по земле брюки были трендом прошлого сезона, то теперь внимание fashionistas переключилось на экстремально длинные рукава. Эта гостья показа Puppets & Puppets не только поддержала новую тенденцию, но и напомнила о старых, которые, впрочем, остаются актуальными и по сей день. Яркий укороченный топ с цветочным принтом она дополнила широкими джинсами с низкой посадкой и серебристыми туфлями-балетками.