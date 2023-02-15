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1 час назад

Названы самые безвкусные модели нижнего белья

Lenta.ru

Модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд назвала самые безвкусные модели нижнего белья. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы самые безвкусные модели нижнего белья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в данный список попали комплекты, оформленные стразами, тематическими декоративными элементами и красным кружевом. В последнем случае эксперт посоветовала сделать выбор в пользу белья черного цвета, изготовленного при этом из шелка.

«Красное кружевное нижнее белье неоригинально, а также неудобно. Его следует избегать, потому что ничто так не говорит о несексуальности, как сыпь по всему телу от дешевого и зудящего кружева», — объяснила она.

Кроме того, Филдсенд призвала читательниц отказаться от трусов с высокой посадкой. Данный предмет гардероба она предложила заменить на варианты с высоким вырезом на бедре и стринги. Вдобавок журналистка назвала нижнее белье с корсетом и шнуровкой.

«Эти сложные комплекты с лентами не только долго надеваются, но и снимаются, что убивает все настроение», — объяснила автор материала.

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