Кафельникова снялась в костюме на голое тело для российского бренда

Так, 24-летняя манекенщица снялась в костюме белого цвета на голое тело. Ее образ дополнили открытые босоножки на шпильке, ремень с золотистой застежкой и серьги с объемными цветами в тон одежде.

Кроме того, для фотосессии знаменитость примерила черное платье длины мини, кожаный тренч, твидовый жакет в черно-розовых тонах, а также боди, обнажающее левое плечо. Вдобавок она позировала, сидя у бассейна, в платье, которое было оформлено в мелкий горох.