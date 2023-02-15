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1 час назад

Кафельникова снялась в костюме на голое тело для российского бренда

Lenta.ru

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в съемке новой весенне-летней коллекции одежды бренда Love Republic.

Кафельникова снялась в костюме на голое тело для российского бренда
Фото: СоцсетиСоцсети

Соответствующие снимки появились на официальном сайте марки.

Так, 24-летняя манекенщица снялась в костюме белого цвета на голое тело. Ее образ дополнили открытые босоножки на шпильке, ремень с золотистой застежкой и серьги с объемными цветами в тон одежде.

Lenta.ru

Кроме того, для фотосессии знаменитость примерила черное платье длины мини, кожаный тренч, твидовый жакет в черно-розовых тонах, а также боди, обнажающее левое плечо. Вдобавок она позировала, сидя у бассейна, в платье, которое было оформлено в мелкий горох.

Мода,Алеся Кафельникова,
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