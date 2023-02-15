Фокс в платье с рогами на груди вышла на подиум Недели моды

Актриса Джулия Фокс стала звездой показа Luis de Javier, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Фотографии с подиума появились на Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

33-летняя актриса приняла участие в показе испанского дизайнера Luis de Javier в качестве модели, чтобы продемонстрировать, пожалуй, самый яркий наряд из новой коллекции бренда. Бывшая девушка Канье Уэста вышла на подиум в обтягивающем джинсовом макси-платье со шлейфом и акцентными рогами в области груди. Авангардный образ Джулии Фокс дополнили черные перчатки из латекса и джинсовые ботильоны с острыми мысами.