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17 минут назад

Джулия Фокс в платье с рогами на груди вышла на подиум Недели моды в Нью-Йорке

Газета.Ru

Актриса Джулия Фокс стала звездой показа Luis de Javier, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Фотографии с подиума появились на Daily Mail.

Фокс в платье с рогами на груди вышла на подиум Недели моды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

33-летняя актриса приняла участие в показе испанского дизайнера Luis de Javier в качестве модели, чтобы продемонстрировать, пожалуй, самый яркий наряд из новой коллекции бренда. Бывшая девушка Канье Уэста вышла на подиум в обтягивающем джинсовом макси-платье со шлейфом и акцентными рогами в области груди. Авангардный образ Джулии Фокс дополнили черные перчатки из латекса и джинсовые ботильоны с острыми мысами.

Не менее эпатажным был наряд Джулии Фокс на показе американского дизайнера Елены Велес. Актриса появилась на публике в полупрозрачном белом платье с открытыми плечами, под которое Фокс надела лишь миниатюрные черные трусы. Она дополнила образ массивными белыми сапогами и прозрачными резиновыми перчатками. Но главной изюминкой аутфита Джулии Фокс стала прозрачная сумка, которая была декорирована презервативами.

Мода,Джулия Фокс,
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