Фокс в платье с рогами на груди вышла на подиум Недели моды

Актриса Джулия Фокс стала звездой показа Luis de Javier, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Фотографии с подиума появились на Daily Mail.
33-летняя актриса приняла участие в показе испанского дизайнера Luis de Javier в качестве модели, чтобы продемонстрировать, пожалуй, самый яркий наряд из новой коллекции бренда. Бывшая девушка Канье Уэста вышла на подиум в обтягивающем джинсовом макси-платье со шлейфом и акцентными рогами в области груди. Авангардный образ Джулии Фокс дополнили черные перчатки из латекса и джинсовые ботильоны с острыми мысами.
Не менее эпатажным был наряд Джулии Фокс на показе американского дизайнера Елены Велес. Актриса появилась на публике в полупрозрачном белом платье с открытыми плечами, под которое Фокс надела лишь миниатюрные черные трусы. Она дополнила образ массивными белыми сапогами и прозрачными резиновыми перчатками. Но главной изюминкой аутфита Джулии Фокс стала прозрачная сумка, которая была декорирована презервативами.