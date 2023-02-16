Ким Кардашьян снялась в постели с мужчиной

В черно-белой съемке авторства фотографов Мерта Алаша и Маркуса Пигготта звезда сменила несколько образов, от корсетных платьев до комбинезона с леопардовым принтом.

На одном из кадров экс-супруга Йе позирует, лежа в постели с моделью-мужчиной, раздетым до нижнего белья.

В сентябре прошлого года на Неделе моды в Милане была представлена коллаборация Ким Кардашьян и Dolce&Gabbana. Звезда не только приняла участие в создании коллекции, но и закрыла показ, выйдя на подиум вместе с модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.