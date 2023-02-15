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32 минуты назад

Джулия Фокс прошлась по улице в оголяющей ягодицы юбке с лошадиным хвостом

Lenta.ru

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в образе лошади и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Фокс прошлась по улице в оголяющей ягодицы юбке с лошадиным хвостом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

33-летняя знаменитость прошлась по улицам города в кожаном наряде черного цвета из оголявшего ее грудь кроп-топа с капюшоном и длинными рукавами в виде перчаток, а также юбки-макси с вырезами на ягодицах. Костюм украшал длинный конский хвост, а в качестве обуви телезвезда выбрала сапоги на низком каблуке.

При этом в руках бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста держала сумку люксового бренда Thom Browne в форме лисы с аналогичным пышным хвостом за 3300 долларов (245 тысяч рублей). Волосы Фокс были распущены, а на ее лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках с длинными стрелками на веках.

Мода,Джулия Фокс,
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