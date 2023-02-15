Стилист Рогов назвал один из важнейших цветов сезона

« Рианна неслучайно выступала на Супербоул в красном — малышка точно в теме, ведь красный — один из важнейших цветов сезона», — отметил он.

Рогов признался, что сам систематически носит вещи красного цвета и очень любит этот цвет. Он призвал своих подписчиков последовать его примеру и тоже нарядиться в красные наряды. К публикации он прикрепил ряд снимков с модных показов, где модели одеты в красное.