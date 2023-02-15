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38 минут назад

Стилист Рогов назвал один из важнейших цветов сезона

Мослента

Один из важнейших цветов сезона назвал в своем Telegram-канале известный российский стилист Александр Рогов.

Стилист Рогов назвал один из важнейших цветов сезона
Фото: МослентаМослента

«Рианна неслучайно выступала на Супербоул в красном — малышка точно в теме, ведь красный — один из важнейших цветов сезона», — отметил он.

Рогов признался, что сам систематически носит вещи красного цвета и очень любит этот цвет. Он призвал своих подписчиков последовать его примеру и тоже нарядиться в красные наряды. К публикации он прикрепил ряд снимков с модных показов, где модели одеты в красное.

Если страшно сразу полностью облачаться в красный, то стилист порекомендовал разбавить образ серым, бежевым или денимом.

13 февраля певица барбадосская певица Рианна выступила на соревновании Супербоул (финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США) в красном костюме и показала округлившийся живот. Позже представитель певицы подтвердил, что исполнительница беременна вторым ребенком.

Мода,Рианна,Александр Рогов,
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