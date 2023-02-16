Назван один из главных цветов сезона

Зима подходит к концу, поэтому пора постепенно вылезать из пуховика и добавлять в жизнь красок. Кто как не народный стилист Рогов знает, что будет в тренде в новом сезоне.

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Приготовьтесь: место одного из самых модных цветов в наступившем году занимает красный! К слову, об особой значимости этого оттенка заговорили после выступления Рианны на Супербоуле-2023, которое, кажется, всего за несколько дней уже приобрело статус культового.

«Рианна неслучайно выступала на Супербоуле в красном: малышка точно в теме, ведь красный — один из важнейших цветов сезона! Я красный обожаю, с радостью ношу. И вам советую. Если боитесь, то просто разбавьте красный серым, бежевым или денимом!» — советует стилист в своем Telegram-канале.