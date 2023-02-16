Джулия Фокс показала новый имидж в прозрачной футболке

33-летняя знаменитость появилась на показе американского дизайнера Вилли Чаварриа в спортивных штанах и полупрозрачной футболке, просвечивающаяся ткань которой не скрывает ее обнаженную грудь. Свой образ она дополнила лакированными сапогами и сумкой-мешком.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что манекенщица сменила имидж и перекрасила волосы в красный цвет. Также она оформила стрелки на глазах и нанесла на губы помаду в тон своей новой прическе.