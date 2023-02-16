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1 час назад

Джулия Фокс показала новый имидж в прозрачной футболке

Lenta.ru

Американская актриса и модель Джулия Фокс показала новый цвет волос на Неделе моды в Нью-Йорке.

Джулия Фокс показала новый имидж в прозрачной футболке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость появилась на показе американского дизайнера Вилли Чаварриа в спортивных штанах и полупрозрачной футболке, просвечивающаяся ткань которой не скрывает ее обнаженную грудь. Свой образ она дополнила лакированными сапогами и сумкой-мешком.

Lenta.ru

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что манекенщица сменила имидж и перекрасила волосы в красный цвет. Также она оформила стрелки на глазах и нанесла на губы помаду в тон своей новой прическе.

Мода,Джулия Фокс,
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