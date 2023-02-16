Назван лучший цвет костюма для собеседования

Стилист Евгения Гудошина рассказала в интервью порталу . News.ru о том, как одеваться на собеседование.
Стилист рекомендовала для собеседования выбирать синие костюмы, потому что этот цвет ассоциируется со спокойствием и четкостью.
Надежность и стабильность претендента на вакансию подчеркнут коричневые оттенки в одежде, а те, кто хочет показать умение работать в команде, могут выбирать вещи зеленых тонов.
Если работа предполагает постоянные коммуникации, можно выбирать цвета, создающие располагающее впечатление — это розовый, коралловый, сливочный.
При этом яркие цвета могут спугнуть работодателя, а красная одежда усилить негативную реакцию.
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