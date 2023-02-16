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1 час назад

Стилист Гудошина назвала лучший цвет костюма для собеседования

Диана Товсепова

Стилист Евгения Гудошина рассказала в интервью порталу . News.ru о том, как одеваться на собеседование.

Назван лучший цвет костюма для собеседования
Фото: Кадр из фильма "Стажер"Кадр из фильма "Стажер"

Стилист рекомендовала для собеседования выбирать синие костюмы, потому что этот цвет ассоциируется со спокойствием и четкостью.

Надежность и стабильность претендента на вакансию подчеркнут коричневые оттенки в одежде, а те, кто хочет показать умение работать в команде, могут выбирать вещи зеленых тонов.

Если работа предполагает постоянные коммуникации, можно выбирать цвета, создающие располагающее впечатление — это розовый, коралловый, сливочный.

При этом яркие цвета могут спугнуть работодателя, а красная одежда усилить негативную реакцию.

Стилист объяснила, как выглядеть стильно в недорогой одежде

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