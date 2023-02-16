Названы самые модные модели курток на весну

Стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала россиянам самые модные модели курток на весну. ответствующий комментарий эксперта появился в распоряжении «Ленты.ру» в четверг,Со 16 февраля.

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По словам специалиста, в грядущем теплом сезоне будут актуальны объемные и укороченные бомберы в университетском стиле, а также ветровки-оверсайз, которые можно добавлять к повседневным образам, сочетая их с джинсами или классическими брюками.

Кроме того, Храмкова выделила стеганые модели и куртки-анораки (легкая ветрозащитная куртка из плотной ткани с капюшоном, надеваемая через голову и не имеющая обычного разреза с застежкой спереди, — прим. «Ленты.ру»).

«Дизайнеры уже давно смотрят в сторону функциональности, отсюда тренд на спортивные вещи и туристическую экипировку», — пояснила она.

Вдобавок собеседница издания отметила куртки, в которых совмещены сразу два тренда, например, стеганый объемный бомбер. Храмкова заявила, что данный предмет гардероба будет отлично смотреться со спортивными, повседневными и классическими вещами.

«Идеально вписывается даже в строгое сочетание — белый верх, черный низ», — уточнила она.