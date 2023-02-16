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1 час назад

52-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в пиджаке на голое тело

Lenta.ruиещё 1

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании люксового бренда Alexander McQueen. Соответствующие снимки приводит издание Women's Wear Daily (WWD).

52-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в пиджаке на голое тело
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных фото 52-летняя манекенщица позирует на улице Лондона в коротком черном пиджаке на голое тело. Также на ней надеты расклешенные брюки на низкой посадке. Визажисты сделали знаменитости макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в гладкую прическу.

Отмечается, что в съемке приняли участие звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк, актриса Пом Клементьефф и певица Изольда Онгене. Фотографом и режиссером стал Юнас Окерлунд.

В декабре 2022 года Наоми Кэмпбелл появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Звезда была замечена на красной дорожке кинофестиваля в Джидде, Саудовская Аравия. Для мероприятия знаменитость выбрала зеленое платье люксового бренда Valentino, оформленное глубоким V-образным декольте, высоким разрезом и рукавами с перьями.

Мода,Наоми Кэмпбелл,
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