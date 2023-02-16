52-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в пиджаке на голое тело

На размещенных фото 52-летняя манекенщица позирует на улице Лондона в коротком черном пиджаке на голое тело. Также на ней надеты расклешенные брюки на низкой посадке. Визажисты сделали знаменитости макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в гладкую прическу.