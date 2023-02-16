Стилисты объяснили, с чем носить юбку-баллон весной 2023 года

Юбка-баллон станет главным хитом весны этого года. Её уже продемонстрировали на модных показах в Нью-Йорке и Милане.
Силуэт «баллон» был популярен ещё в 1950-е годы. Благодаря Кристобалю Баленсиаге «юбка-тюльпан» или «юбка-пузырь» стала вновь популярной.
Редакторы thevoicemag.ru рекомендуют носить такой элемент гардероба с жакетом и ботфортами.
Также юбка-баллон будет отлично сочетаться с кожаной косухой и ботинками. Образ дополнит рубашка или длинная футболка.
Кроме того, такую юбку стоит носить вместе с худи и кроссовками. «Заземлить» силуэт можно будет, если заменить толстовку на приталенный гольф.