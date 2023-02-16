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1 час назад

Стилисты объяснили, с чем носить юбку-баллон весной 2023 года

runews24.ru

Юбка-баллон станет главным хитом весны этого года. Её уже продемонстрировали на модных показах в Нью-Йорке и Милане.

Стилисты объяснили, с чем носить юбку-баллон весной 2023 года
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Силуэт «баллон» был популярен ещё в 1950-е годы. Благодаря Кристобалю Баленсиаге «юбка-тюльпан» или «юбка-пузырь» стала вновь популярной.

Редакторы thevoicemag.ru рекомендуют носить такой элемент гардероба с жакетом и ботфортами.

Также юбка-баллон будет отлично сочетаться с кожаной косухой и ботинками. Образ дополнит рубашка или длинная футболка.

Кроме того, такую юбку стоит носить вместе с худи и кроссовками. «Заземлить» силуэт можно будет, если заменить толстовку на приталенный гольф.

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