Стилисты объяснили, с чем носить юбку-баллон весной 2023 года

Юбка-баллон станет главным хитом весны этого года. Её уже продемонстрировали на модных показах в Нью-Йорке и Милане.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Силуэт «баллон» был популярен ещё в 1950-е годы. Благодаря Кристобалю Баленсиаге «юбка-тюльпан» или «юбка-пузырь» стала вновь популярной.

Редакторы thevoicemag.ru рекомендуют носить такой элемент гардероба с жакетом и ботфортами.

Также юбка-баллон будет отлично сочетаться с кожаной косухой и ботинками. Образ дополнит рубашка или длинная футболка.