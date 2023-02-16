Необычный наряд американской актрисы и модели Джулии Фокс на Неделе моды в Нью-Йорке развеселил пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.
Так, знаменитость прошлась по улицам города в платье длины макси розового цвета с пайетками и объемной аппликацией в виде белого пуделя.
В качестве обуви модель выбрала туфли на высокой платформе. Также Джулия Фокс обесцветила собственные брови.
Читатели Daily Mail прокомментировали образ телезвезды:
"Какой треш", "Когда ее 15 минут славы закончатся?", "Спасибо, что хотя бы прикрыла тело".