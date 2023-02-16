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40 минут назад

Наряд модели Джулии Фокс на Неделе моды в Нью-Йорке стал мемом

Мария Иглина

Необычный наряд американской актрисы и модели Джулии Фокс на Неделе моды в Нью-Йорке развеселил пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, знаменитость прошлась по улицам города в платье длины макси розового цвета с пайетками и объемной аппликацией в виде белого пуделя.

Legion-media.ru

В качестве обуви модель выбрала туфли на высокой платформе. Также Джулия Фокс обесцветила собственные брови.

Белла Хадид продемонстрировала фигуру в рекламе нижнего белья

Читатели Daily Mail прокомментировали образ телезвезды:

"Какой треш", "Когда ее 15 минут славы закончатся?", "Спасибо, что хотя бы прикрыла тело".

Ранее жена Стетхэма показала, как купалась обнаженной на Мальдивах.

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