Необычный наряд американской актрисы и модели Джулии Фокс на Неделе моды в Нью-Йорке развеселил пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, знаменитость прошлась по улицам города в платье длины макси розового цвета с пайетками и объемной аппликацией в виде белого пуделя.

Legion-media.ru

В качестве обуви модель выбрала туфли на высокой платформе. Также Джулия Фокс обесцветила собственные брови.

Читатели Daily Mail прокомментировали образ телезвезды: