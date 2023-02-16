Женщина купила в интернете модные брюки и рассмеялась

Британка купила брюки-карго в интернет-магазине Boohoo и рассмеялась во время примерки. На ролик женщины в TikTok обратили внимание журналисты Daily Mail.
27-летняя жительница Ливерпуля Мэри рассказала, что приобрела штаны зеленого цвета, которые стали модными в текущем сезоне. По ее словам, она тщательно подбирала размер вещи стоимостью 20 фунтов стерлингов (1801 рубль), чтобы не ошибиться, однако удивилась полученной посылке.
«Когда я увидела брюки, мне показалось, что они шикарны. Но когда я достала их из пакета полностью, то была просто в шоке. Я рассмеялась из-за этих штанин», — призналась героиня материала и продемонстрировала их в зеркало.
Длина брюк составила 165 сантиметров. На размещенных кадрах видно, что штанины достают до ее шеи.