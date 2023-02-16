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1 час назад

56-летняя блогерша показала тело в бикини и восхитила зрителей

Lenta.ru

Блогерша Иви Мэй показала тело в купальнике и восхитила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

56-летняя блогерша показала тело в бикини и восхитила зрителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах женщина предстала в белом бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Данный предмет гардероба состоял из топа с треугольными чашками с завязками на шее и трусов с заниженной талией. Кроме того, юзерша распустила волосы и дополнила образ красным шелковым халатом, широкополой соломенной шляпой, ковбойскими сапогами и солнечными очками.

«Мне 56 лет, и я чувствую себя прекрасно», — подписала Мэй публикацию.

Пользователи сети оценили внешность блогерши в комментариях.

«Отлично сохранилась», «Просто сногсшибательна и великолепна», «Прекрасно выглядишь», — отметили они.

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