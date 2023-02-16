56-летняя блогерша показала тело в бикини и восхитила зрителей

Блогерша Иви Мэй показала тело в купальнике и восхитила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте.

На размещенных кадрах женщина предстала в белом бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Данный предмет гардероба состоял из топа с треугольными чашками с завязками на шее и трусов с заниженной талией. Кроме того, юзерша распустила волосы и дополнила образ красным шелковым халатом, широкополой соломенной шляпой, ковбойскими сапогами и солнечными очками.