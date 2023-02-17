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14 минут назад

Билли Айлиш вместе с брендом Jordan Brand выпустила линейку одежды

Газета.Ru

Певица Билли Айлиш и спортивный бренд Jordan Brand объединились для создания новой коллекции Happier Than Ever, в которую вошла комфортная одежда. Об этом пишет Hypebeast.

Билли Айлиш вместе с брендом Jordan Brand выпустила линейку одежды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новой коллекции будут представлены теплая флисовая толстовка, спортивные штаны и футболка. Вещи изготовлены с использованием выцветшей черной краски, которая придает изделиям винтажный стиль. На одежду нанесена цифра 23, выполненная в стиле гранж, и логотип бренда.

Новая коллекция появится в продаже 23 февраля. Цены на одежду будут варьироваться от $60 до $130.

Сотрудничество певицы и Nike началось в 2021 году, когда певица выпустила неоново-желтые Air Jordan 1 KO. В сотрудничестве вышло еще несколько моделей кроссовок: Air Jordan 15, Air Force 1 High и Air Force 1 Low.

Мода,Билли Айлиш,
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