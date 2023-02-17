Билли Айлиш вместе с брендом Jordan Brand выпустила линейку одежды

Певица Билли Айлиш и спортивный бренд Jordan Brand объединились для создания новой коллекции Happier Than Ever, в которую вошла комфортная одежда. Об этом пишет Hypebeast.

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В новой коллекции будут представлены теплая флисовая толстовка, спортивные штаны и футболка. Вещи изготовлены с использованием выцветшей черной краски, которая придает изделиям винтажный стиль. На одежду нанесена цифра 23, выполненная в стиле гранж, и логотип бренда.

Новая коллекция появится в продаже 23 февраля. Цены на одежду будут варьироваться от $60 до $130.