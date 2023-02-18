В кроссовки Nike встроили бензопилу

Новым творением дизайнера стали кроссовки Nike со встроенной бензопилой, которая по-настоящему работает. По информации портала Hypebeast, VOID взял за основу модель кроссовок Nike Air Force 1, но которых нанесено изображение Дэндзи, главного героя японской манги «Человек-бензопила». К боковой части обуви он прикрепил миниатюрную бензопилу. Последняя при этом без проблем может разрезать, к примеру, рулон туалетной бумаги.