Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
32 минуты назад

В кроссовки Nike встроили бензопилу

Мир новостей

Новым творением дизайнера стали кроссовки Nike со встроенной бензопилой, которая по-настоящему работает. По информации портала Hypebeast, VOID взял за основу модель кроссовок Nike Air Force 1, но которых нанесено изображение Дэндзи, главного героя японской манги «Человек-бензопила». К боковой части обуви он прикрепил миниатюрную бензопилу. Последняя при этом без проблем может разрезать, к примеру, рулон туалетной бумаги.

В кроссовки Nike встроили бензопилу
Фото: Мир новостейМир новостей

Пила управляется при помощи электропривода, расположенного на задней части кроссовок. Чтобы запустить её, достаточно нажать кнопку.

Отмечается, что VOID создает все модели только для себя, в единственном экземпляре, поэтому опасная новинка не продается.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий