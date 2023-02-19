Блогерша купила модные сапоги и стала Патриком из «Спанч Боба»

Модная блогерша Шер (фамилия неизвестна) из Лондона купила в интернет-магазине сапоги и осталась с ногами персонажа из популярного мультсериала «Спанч Боб». Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Фото: Pxhere.com Pxhere.com

Так, 20-летняя пользовательница сети с никнеймом chereka.l, чей блог насчитывает 179,3 тысяч подписчиков, рассказала, что заказала на сайте британского ретейлера PrettyLittleThing кожаные сапоги черного цвета за 13 фунтов стерлингов (около 1,5 тысяч рублей). По ее словам, она планировала носить их с платьями длины мини. Однако во время примерки девушка обнаружила, что голенище ботинок оказалось чересчур высоким.

«Я стала похожа на ПатрПатрика Стара», — воскликнула Шер, приняв перед камерой его фирменную позу.

Lenta.ru

Зрителей развеселил внешний вид юзерши, о чем принялись писать в комментариях под роликом.

«Храните и надевайте их на Хеллоуин», «Может быть, если ты ляжешь на пол, то они будут красиво смотреться», «Честно говоря, это те сапоги, которые показаны на картинке», — высказывались они.