Блогерша на 20 лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом

Блогерша Банни с никнеймом @immbunny на 20 лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 52 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что долгие годы не носит данную разновидность нижнего белья. Однако в ее окружении есть те, кто недоволен указанным фактом. Так, юзерша заслужила неодобрение матери, считающей подобное поведение неуместным. «Мама заставляет меня заклеивать соски пластырем, который она использует для своих ног», — заявила инфлюэнсерша, снявшая видео под упреки родственницы на заднем фоне. Так, женщина хотела, чтобы дочь прикрыла грудь перед походом на семейную встречу.

В свою очередь зрители поделились собственным опытом в комментариях. «Мама пытается заставить меня заклеить мое тату», «В моем случае в этой роли выступает муж», — отметили они.