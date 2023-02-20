Россиянкам раскрыли портящие первое впечатление модные ошибки

«То, как ваше тело реагирует на одежду, имеет огромное значение для вашей уверенности и языка тела. (...) В неудобной одежде (слишком тесной, слишком откровенной, из раздражающего материала) вы всегда будете взвинчены и суетливы», — отметила она.