Иэн Маккелен принял участие в модном показе

Актер Иэн Маккелен, сыгравший волшебника Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин Колец», вышел на подиум во время показа S.S.DALEY в рамках Недели моды в Лондоне. Об этом сообщает Hypebeast.
В минувшее воскресенье, 19 февраля, в рамках Недели моды в Лондоне прошел показ новой осенне-зимней коллекции британского бренда S.S.DALEY. Модное шоу открыл 83-летний Иэн Маккелен, известный по роли Гэндальфа. Актер первым вышел на подиум и прочел отрывок из произведения английского поэта Альфреда Теннисона «Пришествие Артура».