Модные аксессуары на весну, которые сделают образ «дорогим»

Редакторы thevoicemag.ru отмечают, что этой весной в тренде будет жемчуг.
Его можно сочетать с любыми образами, использовать не только круглый, но и неправильной формы, цветной. Лучше всего носить серьги-пусеты из жемчуга, чокеры и брошки.
Также есть «металлический» тренд, который продемонстрировали на неделе моды в Нью-Йорке. Он выражается в золотых и серебряных браслетах-манжетах на обоих запястьях.
Ещё стоит обратить внимание на монокольцо, которое обычно надевают на два, три и четыре пальца сразу. Эффектную деталь лучше всего сочетать с однотонным маникюром.
Весной в моде будут «шандельеры» или серьги-люстры. Стоит обратить внимание на украшения с кристаллами и аксессуары необычной формы.
Ещё стилисты рекомендуют носить браслеты на рукаве или перчатках. Так можно отказаться от принтов на одежде и дополнить однотонные образы стильными аксессуарами.