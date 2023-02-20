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3 часа назад

Модные аксессуары на весну, которые сделают образ «дорогим»

runews24.ru

Редакторы thevoicemag.ru отмечают, что этой весной в тренде будет жемчуг.

Модные аксессуары на весну, которые сделают образ «дорогим»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Его можно сочетать с любыми образами, использовать не только круглый, но и неправильной формы, цветной. Лучше всего носить серьги-пусеты из жемчуга, чокеры и брошки.

Также есть «металлический» тренд, который продемонстрировали на неделе моды в Нью-Йорке. Он выражается в золотых и серебряных браслетах-манжетах на обоих запястьях.

Ещё стоит обратить внимание на монокольцо, которое обычно надевают на два, три и четыре пальца сразу. Эффектную деталь лучше всего сочетать с однотонным маникюром.

Весной в моде будут «шандельеры» или серьги-люстры. Стоит обратить внимание на украшения с кристаллами и аксессуары необычной формы.

Ещё стилисты рекомендуют носить браслеты на рукаве или перчатках. Так можно отказаться от принтов на одежде и дополнить однотонные образы стильными аксессуарами.

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