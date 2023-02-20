Кади и Викандер снялись в новой ювелирной кампании Louis Vuitton

Американский рэпер Кид Кади и шведская актриса Алисия Викандер стали героями рекламной кампании коллекции LVVolt дома моды Louis Vuitton. Об этом сказано на странице бренда в социальной сети.
Звезды позировали на черном фоне, демонстрируя украшения из золота и серебра, инкрустированные драгоценными камнями.
Разработкой дизайна унисекс коллекции занималась Франческа Амфитеатроф, креативный директор часового и ювелирного направления дома. В линейку вошли кольца, браслеты и подвески.
«Благодаря искусной игре резких линий и плавных контуров коллекция унисекс LV Volt опирается на самую абстрактную форму L и V, созданную Домом», — сказано на сайте Louis Vuitton о дизайне.