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3 часа назад

Кид Кади и Алисия Викандер снялись в новой ювелирной кампании Louis Vuitton

Газета.Ru

Американский рэпер Кид Кади и шведская актриса Алисия Викандер стали героями рекламной кампании коллекции LVVolt дома моды Louis Vuitton. Об этом сказано на странице бренда в социальной сети.

Кади и Викандер снялись в новой ювелирной кампании Louis Vuitton
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезды позировали на черном фоне, демонстрируя украшения из золота и серебра, инкрустированные драгоценными камнями.

Разработкой дизайна унисекс коллекции занималась Франческа Амфитеатроф, креативный директор часового и ювелирного направления дома. В линейку вошли кольца, браслеты и подвески.

«Благодаря искусной игре резких линий и плавных контуров коллекция унисекс LV Volt опирается на самую абстрактную форму L и V, созданную Домом», — сказано на сайте Louis Vuitton о дизайне.

Мода,Алисия Викандер,Louis Vuitton,
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