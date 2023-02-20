Эшли Грэм пришла на вечеринку Vogue с высветленными бровями

Модель Эшли Грэм появилась на светском мероприятии, которое устраивал британский British Vogue и бренд Tiffany & Co после премии BAFTA. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Грэм, которая прилетела в Лондон для участия в Неделе моды, пришла на вечеринку со странным макияжем. У нее был пудрово-белый цвет лица и выбеленные брови, которые сочетались с малинового цвета губами.

Для выхода модель выбрала черное обтягивающие платье на бретельках, сверкающую голубую сумку и туфли на каблуках.