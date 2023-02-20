Эшли Грэм пришла на вечеринку Vogue с высветленными бровями

Модель Эшли Грэм появилась на светском мероприятии, которое устраивал британский British Vogue и бренд Tiffany & Co после премии BAFTA. Об этом пишет Daily Mail.
Грэм, которая прилетела в Лондон для участия в Неделе моды, пришла на вечеринку со странным макияжем. У нее был пудрово-белый цвет лица и выбеленные брови, которые сочетались с малинового цвета губами.
Для выхода модель выбрала черное обтягивающие платье на бретельках, сверкающую голубую сумку и туфли на каблуках.
В Лондоне состоялась 76-я церемония вручения премии британской киноакадемии BAFTA, на которой чествовали актеров, сыгравших в лучших картинах 2022 года. Кейт Бланшетт, Флоренс Пью, Роузи Хантингтон-Уайтли, Джулианна Мур и другие кинозвезды позировали на красной дорожке. Почетными гостями вечера были принц Уильям, президент BAFTA, и его супруга Кейт Миддлтон.