58-летняя Беллуччи показала ноги в чулках на обложке Vogue

Итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала стройные ноги в чулках на обложке Vogue Greece. Соответствующие фотографии появились в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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58-летняя Моника Беллуччи стала героиней свежего выпуска греческой версии журнала Vogue. Эллен фон Унверт сфотографировала актрису сразу для двух черно-белых обложек издания. На одной из них знаменитая итальянка позировала, стоя на лестнице и опершись одной рукой о перила. Она была одета в пальто Saint Laurent, чулки Falke и туфли Christian Louboutin.

Для второй обложки Беллуччи переоделась в двубортный жакет Chanel, который дополнила шляпой с перьями Courtois Paris. Фотограф запечатлела звезду, пока та натягивала на ноги чулки.