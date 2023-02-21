Кайя Гербер снялась в мини-юбке с разрезами на бедрах

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 21-летняя Кайя Гербер, снялась в черной мини-юбке с разрезами на бедрах для обложки i-D Magazine.

Фото: Соцсети Соцсети

Соответсвующие фото появились в социальных сетях издания.

Фотографом съемки выступил Тайлер Митчелл.

Кайя Гербер позировала в черной мини-юбке с разрезами на бедрах и ремнем с крупной пряжкой. Образ дополнила объемная джинсовая куртка и черный топ.

Модели оставили бигуди в кадре и сделали легкий макияж.

Газета.Ru

С 1998 года Синди Кроуфорд замужем за бывшим манекенщиком и бизнесменом Рэнди Гербером.

В 1999 году у супругов родился сын Пресли, а в 2001 году дочь Кайя.