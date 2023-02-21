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3 часа назад

Кайя Гербер снялась в мини-юбке с разрезами на бедрах для обложки глянца

Газета.Ru

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 21-летняя Кайя Гербер, снялась в черной мини-юбке с разрезами на бедрах для обложки i-D Magazine.

Кайя Гербер снялась в мини-юбке с разрезами на бедрах
Фото: СоцсетиСоцсети

Соответсвующие фото появились в социальных сетях издания.

Фотографом съемки выступил Тайлер Митчелл.

Кайя Гербер позировала в черной мини-юбке с разрезами на бедрах и ремнем с крупной пряжкой. Образ дополнила объемная джинсовая куртка и черный топ.

Модели оставили бигуди в кадре и сделали легкий макияж.

Газета.Ru

С 1998 года Синди Кроуфорд замужем за бывшим манекенщиком и бизнесменом Рэнди Гербером.

В 1999 году у супругов родился сын Пресли, а в 2001 году дочь Кайя.

Дети Синди Кроуфорд пошли по ее стопам – оба работают в модельном бизнесе. Например, в начале 2023 года Кайя Гербер снялась в рекламной кампании Alaïa. А в октябре 2022 года Пресли Гербер принял участие в рекламе духов Celine.

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