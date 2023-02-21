Michael Kors назначил двух гольфистов амбассадорами бренда

Бренд Michael Kors этой весной выходит на рынок одежды для гольфа, поэтому заключил контракт с двумя перспективными игроками Бо Хосслером и Остином Экроатом.

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Об этом пишет WWD. Компания выбрала игроков мужских профессиональных гольф-туров в США и Северной Америке PGA Tour.

Хосслер и Экроат будут работать в качестве послов бренда 2023 года и будут носить мужскую одежду Michael Kors во время своих выступлений в этом сезоне.

Линия Michael Kors для гольфа дебютирует в апреле в магазинах компании в Северной Америке.

27-летний Хосслер стал профессиональным игроком в гольф в 2016 году после долгой любительской карьеры.