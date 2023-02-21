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1 час назад

4 детали обуви, которые выдают россиянку в любой точке мира

runews24.ru

Редакторы woman.ru составили список деталей в обуви, которые любят только жительницы России.

4 детали обуви, которые выдают россиянку в любой точке мира
Фото: runews24.rurunews24.ru

К ним относятся ботфорты или сапоги-чулки, их обожают наши девушки.

Однако такая модель раньше была в тренде, но сейчас сапоги выше колена считаются верхом безвкусицы. Лучше заменить их на сапоги-трубы.

Также россиянки любят яркие и массивные модели кроссовок, например Gucci, Jimmy Choo и Balmain. В такой обуви девушки могут ходить на любые встречи и свидания.

Ботильоны на каблуке – ещё одна обувь, полюбившаяся русским женщинам. Несмотря на это, ботильоны зрительно обрезают ноги, так что лучше выбирать укороченные сапоги с интересным каблуком.

Тракторная подошва на любой обуви – эта та деталь, которую тоже любят россиянки. Чаще всего они выбирают челси. Однако тракторная подошва уже вышла из моды, поэтому стоит обратить внимание на более «спокойные» модели.

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