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48 минут назад

Элегантные или дерзкие: какие модные ботильоны будут в тренде на осень 2023 года

Клео.Ру

Чтобы образ вышел целостным и гармоничным, важное значение имеет подбор всех деталей. Дизайнеры в полной мере проявили фантазию, разрабатывая коллекции на осень 2023 года, в которые включены модные ботильоны. В зависимости от того, какой образ хочет создать девушка, она сможет подобрать подчёркнутое элегантные модели обуви или варианты, содержащие дерзкие нотки.

Какие модные ботильоны будут в тренде на осень 2023 года
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Как выбрать модели обуви

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Чтобы ботильоны не только стильно выглядели, но и были комфортными в носке, при их подборе стоит учитывать следующие моменты:

Если выбираются зимние модели, стоит уделить внимание тому, чтобы внутри оставался запас. Это предоставляет возможность поддеть тёплый носок. Важное значение имеет утеплитель. Рекомендуется отдавать предпочтение натуральным материалам. Отличным решением станет овчина. Чем длиннее будет ворс, тем теплее будет ногам. О надёжности обуви свидетельствует фиксация её подошвы. Она может быть посажена на клей, литой или прошитой нитками. Чтобы убедиться в надёжности, стоит отогнуть верхнюю часть вдоль линии соединения. Если используется клей, не должно быть его подтёков. При наличии нитки она должна плотно стягивать шов. При выборе подошвы рекомендуется остановиться на рифлёных вариантах. Преимуществом станет то, что при ходьбе по скользящей поверхности будет обеспечиваться лучшее сцепление. Комфортной в носке будет подошва, которая легко сгибается. В качестве материала для изготовления верха обуви применяется кожа или её заменитель, замша. В последнем случае преимуществом будет обработка водоотталкивающей пропиткой.

Актуальные модели ботильонов

Дизайнеры пополнили коллекции разнообразными обувными фасонами. Составить представление об актуальных трендах помогут фото модных ботильонов:

В моду вернулись изделия с острым носком, которые органично впишутся в строгие офисные луки. Альтернативным решением станут модели с квадратным носом, придающие сходство со стилем ретро.

Приветствуется дополнения оригинальными декоративными элементами. Примером служит молния, размещённая не традиционным способом сбоку, а в передней части.

В тренде жокейские модели, напоминающие казаки. Ботильоны зачастую дополняются небольшим каблуком. Яркие нотки обуви придаст рифлёная структура верха, напоминающая кожу рептилии.

При желании привлечь максимальное внимание к женскому образу стоит обратить внимание на модели, выполненные в металлизированных расцветках. Ботильоны выступят главным акцентом образа, поэтому остальные вещи должны быть выдержаны в нейтральной цветовой гамме и фактуре.

С английской классикой ассоциируются челси, продолжающие оставаться актуальной тенденцией. Элегантные модели дополняются небольшим каблуком, могут быть с заострённым или квадратным носком.

Появлением креативности станет дополнение обуви необычными деталями. Примером служат ботильоны с вырезами, расположенными в боковой части. Подобное оформление характерно для фасонов, предназначенных для осеннего или весеннего сезона.

Для вечернего выхода подойдут модели, имеющие верх, напоминающий атласную ткань. Ботильоны выглядят максимально ярко, если прибегнуть к расшивке стразами.

Интересным решением стали ботильоны на платформе. Внушительная подошва придаёт визуального роста и делает ноги стройнее. Приветствуется дополнение квадратным устойчивым каблуком. Модели по достоинству оценят девушки, стремящиеся создать эффектные луки.

Модные цвета ботильонов

Удачно подобранная тональность обуви сделает образ незабываемым. При выборе ботильонов стилисты рекомендуют обратить внимание на следующие оттенки:

Благородный бордовый удачно сочетается с базовыми тонами в одежде и при этом привнесёт в образ изюминку.

Демисезонный лук органично дополнят белые ботильоны, привносящее в образ свежие нотки. Преимуществом станет сочетаемость со многими цветами предметов гардероба.

Романтично настроенные модницы оценят модели, представленные в розовых или лавандовых тонах.

Трендовыми становятся ботильоны зелёного цвета, способные выступить ярким цветом акцентом в образе.

Не утрачивают актуальность универсальные модели чёрного, коричневого, бежевого, серого оттенка. Такие ботильоны допускается сочетать как с нейтральными, так и с яркими предметами гардероба.

Подведем итог

Модные ботильоны на осень 2023 года представлены разнообразными оригинальными фасонами. Любая девушка сможет подобрать вариант на свой вкус, подходящий для создания классических или дерзких молодёжных образов. В зависимости от предпочтения выбор может остановиться на моделях, дополненных утолщённой платформой, каблуком, на низком ходу. Яркая обувь становится основным акцентом образа, в то время как варианты нейтральных спокойных оттенков станут универсальным решением.

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