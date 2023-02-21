Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
30 минут назад

Стилистка назвала россиянкам способ подобрать колготки к мини-юбке

Lenta.ru

Стилистка Юлия Зверева назвала россиянкам способ подобрать колготки к мини-юбке. Ее комментарий приводит Sibnet.ru.

Стилистка назвала россиянкам способ подобрать колготки к мини-юбке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, при сочетании данных предметов гардероба следует руководствоваться несколькими правилами. Так, в холодное время года необходимо надевать колготки в тон юбке, а в теплое — предпочтительно выбирать тонкие изделия телесного оттенка.

В то же время при комбинации с украшенной принтом юбкой колготки лучше приобретать под основной цвет вещи.

«Юбка с леопардовым принтом будет сочетаться только с черными колготками, черная в зеленую клетку — с черными или в тон зеленому и так далее. Экспериментируйте в стиле 60-х годов», — пояснила специалистка.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий