Стилистка назвала россиянкам способ подобрать колготки к мини-юбке

Стилистка Юлия Зверева назвала россиянкам способ подобрать колготки к мини-юбке. Ее комментарий приводит Sibnet.ru.
По словам эксперта, при сочетании данных предметов гардероба следует руководствоваться несколькими правилами. Так, в холодное время года необходимо надевать колготки в тон юбке, а в теплое — предпочтительно выбирать тонкие изделия телесного оттенка.
В то же время при комбинации с украшенной принтом юбкой колготки лучше приобретать под основной цвет вещи.
«Юбка с леопардовым принтом будет сочетаться только с черными колготками, черная в зеленую клетку — с черными или в тон зеленому и так далее. Экспериментируйте в стиле 60-х годов», — пояснила специалистка.