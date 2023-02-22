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2 часа назад

Откровенный наряд звезды «Эйфории» сравнили с образом Джессики Рэббит

Lenta.ru

Американскую актрису Сидни Суини сравнили с мультипликационным персонажем Джессикой Рэббит из-за откровенного ярко-красного наряда. Снимки фотографов публикует Independent.

Наряд звезды «Эйфории» сравнили с образом Джессики Рэббит
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что 25-летняя звезда сериала «Эйфория» посетила кинофестиваль в Берлине в платье итальянского бренда Miu Miu, которое дизайнеры создали специально для ее выхода в свет. Облегающий предмет гардероба с глубоким декольте дополняли блестящие пайетки и шлейф.

На размещенных кадрах также видно, что знаменитость сделала укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо ей нанесли макияж в нюдовых оттенках. Кроме того, образ телезвезды дополнили бриллиантовые серьги и золотой браслет.

Lenta.ru

В ноябре 2022 года Сидни Суини появилась на публике в металлическом корсете с глубоким декольте. Актриса пришла на церемонию вручения премии журнала GQ «Человек года» в Лондоне в черном облегающем платье нью-йоркского бренда LaQuan Smith длины макси с вырезом в области груди и живота.

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