Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Знаменитости вернули в моду аксессуар из прошлого века

Lenta.ru

Знаменитости массово появились на публике в оперных перчатках и вернули их в моду в 2023 году. Материал на эту тему публикует New York Post.

Знаменитости вернули в моду аксессуар из прошлого века
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о длинных перчатках из различных материалов, таких как атлас, кружево, кожа и шелк, которыми звезды чаще всего дополняют вечерние наряды. Отмечается, что аксессуар из прошлого века пользовался популярностью в период 1940-1960-х годов. «Сейчас мы наблюдаем самый высокий спрос с 1950-х годов», — заявила глава бренда Dents of England Дебора Мур.

По словам Мур, данное изделие вновь стало трендовым из-за своей универсальности. «Перчатки можно надеть на любое мероприятие», — уточнила она. Известно, что за последние несколько месяцев с перчатками на публике появлялись герцогиня Кейт Миддлтон, актрисы Меган Фокс, Энн Хэтэуэй и Дженнифер Кулидж, модель Кендалл Дженнер, певица Бейонсе и другие.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что купальники красного цвета стали трендом благодаря сериалу о Памеле Андерсон. Выход картины «Пэм и Томми» спровоцировал рост спроса на красные купальные костюмы. Известно, что яркие бикини были особенно актуальны в 1990-х годах, когда популярностью пользовался сериал «Спасатели Малибу», главную роль в котором играла Андерсон.

Мода,Дебора Мур,Дженнифер Кулидж,Кендалл Дженнер,Меган Фокс,Кейт Миддлтон,Памела Андерсон,Энн Хэтэуэй,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий