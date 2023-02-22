Знаменитости вернули в моду аксессуар из прошлого века

Знаменитости массово появились на публике в оперных перчатках и вернули их в моду в 2023 году. Материал на эту тему публикует New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о длинных перчатках из различных материалов, таких как атлас, кружево, кожа и шелк, которыми звезды чаще всего дополняют вечерние наряды. Отмечается, что аксессуар из прошлого века пользовался популярностью в период 1940-1960-х годов. «Сейчас мы наблюдаем самый высокий спрос с 1950-х годов», — заявила глава бренда Dents of England Дебора Мур.

По словам Мур, данное изделие вновь стало трендовым из-за своей универсальности. «Перчатки можно надеть на любое мероприятие», — уточнила она. Известно, что за последние несколько месяцев с перчатками на публике появлялись герцогиня Кейт Миддлтон, актрисы Меган Фокс, Энн Хэтэуэй и Дженнифер Кулидж, модель Кендалл Дженнер, певица Бейонсе и другие.