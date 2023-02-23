Стилист объяснил, почему джинсы-скинни "вызывают отвращение"

Стилист Кристин Николсон назвала предметы гардероба, которые чаще всего вызывают отвращение у людей. Эксперт рассказала об этом на ее странице в TikTok.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эксперт призвала избавиться от потертых и облегающих джинсов-скинни, прозрачных туфель, футболки с принтами, балетки, топы с рукавами-колокольчиками и открытыми плечами. По словам Кристин Николсон, данные модели устарели и остались в моде 2019 года.

"К любой обуви на танкетке, которую вы носили в 2016 году, лучше не возвращаться. Сандалии на плоской подошве — отличная им замена", — посоветовала также Николсон.