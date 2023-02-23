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1 час назад

Стилист объяснил, почему джинсы-скинни "вызывают отвращение"

Газета.Ruиещё 1

Стилист Кристин Николсон назвала предметы гардероба, которые чаще всего вызывают отвращение у людей. Эксперт рассказала об этом на ее странице в TikTok.

Стилист объяснил, почему джинсы-скинни "вызывают отвращение"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперт призвала избавиться от потертых и облегающих джинсов-скинни, прозрачных туфель, футболки с принтами, балетки, топы с рукавами-колокольчиками и открытыми плечами. По словам Кристин Николсон, данные модели устарели и остались в моде 2019 года.

"К любой обуви на танкетке, которую вы носили в 2016 году, лучше не возвращаться. Сандалии на плоской подошве — отличная им замена", — посоветовала также Николсон.

Ранее сообщалось, что эксперт объяснил, в чем связь между ресницами и характером девушки. По словам эксперта, девушки, которые предпочитают ресницы формы "кошачий глаз" — загадочные натуры, которые любят веселиться в обществе близких людей. А те, кто делают более распахнутый взгляд, — решительные и независимые лидеры.

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