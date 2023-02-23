Россиянкам назвали шесть уничтожающих самооценку вещей

Основательница бренда одежды 2MIMOR и блогерша Mira Mimor назвала россиянкам шесть вещей, которые могут уничтожить самооценку. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

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В первую очередь эксперт выделила мятую и грязную одежду, которая является одним из главных признаков неуверенности в себе.

«Неопрятность в аутфитах говорит об общей неаккуратности человека. Именно поэтому важно ухаживать за вещами и держать каждую деталь "под контролем"», — отметила она и посоветовала регулярно очищать одежду и обувь от грязи.

Кроме того, стилистка обратила внимание на подобранные не по размеру и фасону предметы гардероба. Чтобы избежать данных ошибок, она посоветовала присутствовать на примерке лично и во время процесса чeитывать свой тип фигуры, оттенок волос, кожи и глаз. При этом собеседница издания порекомендовала внимательно изучать состав вещей, поскольку они могут причинять дискомфорт.

«В них сложно себя чувствовать уверенно, а самооценка уж точно не поднимется вверх», — пояснила она.

В заключение специалистка призвала читательниц избавиться от джинсов-скинни, рубашек с акцентной талией и блейзеров, поскольку они давно устарели и не производят на окружающих никакого впечатления.