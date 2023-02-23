Модель Перминова вышла в свет в "противоречивом" мини-платье

Жена российского миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова позировала во время стрит-стайл съемки в Милане, где проходит ежегодная Неделя моды. Модель позировала в зеленом мини-платье бренда Fendi. Образ дополнила сумка в тон, черный пояс, очки и сапоги на низком каблуке. В комментариях поклонники назвали наряд «самым противоречивым», но отметили, что он идет модели.

Лена Перминова растит троих сыновей и дочь от бизнесмена Александра Лебедева: их старшему мальчику Никите 13 лет, среднему Егору 11 лет, дочери Арине 8 лет и младшему Александру один год. Предприниматель в 2020 году сделал предложение возлюбленной, однако они пока не сыграли свадьбу. Модель признавалась подписчикам, что у них были кризисы в отношениях — три раза они расставались. После последней крупной ссоры Александр Лебедев вернулся к возлюбленной, когда узнал о ее четвертой беременности.